В РПЦ предложили создать совет религий при ООН

Русская православная церковь (РПЦ) предлагает под эгидой ООН создать консультативный совет религий мира. Об этом заявил председатель Синодального отдела внешних церковных связей РПЦ Волоколамский Иларион (Алфеев) на заседании Межрелигиозного совета России (МСР), где среди прочих присутствовал представитель генерального секретаря ООН по "Альянсу цивилизаций" Мигель Анхель Моратинос.

"Нами и раньше предлагалось создание консультативного совета религий. Эта идея не потеряла своей актуальности. Мы убеждены, что подготовка к проведению в России в мае 2022 года Всемирной конференции глав государств, парламентариев и лидеров мировых религий по межкультурному и межрелигиозному диалогу не может проходить без участия глав и представителей традиционных религий. Надеюсь, что сегодняшняя встреча внесет вклад в эту подготовку", - сказал митрополит Иларион.

При этом он заметил, что Русская православная церковь в прошлом поддержала идею создания группы "Альянс цивилизаций", которая с 2005 года работает под эгидой генерального секретаря ООН. Ранее, в конце ноября, митрополит Иларион поддержал идею создания Организации религиозных наций по аналогии с ООН.

Моратинос в ответ на инициативу митрополита Илариона заявил, что ООН настроена оказывать России поддержку в организации Всемирной конференции по межрелигиозному и межэтническому диалогу.