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21.01.2021 06:17
Рубрика: В мире

В США назначен новый директор Центров по профилактике заболеваний

Текст: Максим Макарычев
Президент США Джо Байден назначил нового директора Центров по профилактике и контролю заболеваний (CDC). 51-летняя доктор Рошель Валенски, специалист по инфекционным заболеваниям Гарвардской медицинской школы и Массачусетской больницы общего профиля, была приведена к присяге в среду.
Рошель Валенски. Фото: AFP/JIM WATSON Рошель Валенски. Фото: AFP/JIM WATSON
Рошель Валенски. Фото: AFP/JIM WATSON

Она приступит к работе в крайне сложных условиях: пандемия в США находится в самой смертоносной фазе, а крупнейшая в мире кампания вакцинации сорвана путаницей и задержками, сообщает AP. Хотя Центры сохранили свои лучшие научные кадры, несмотря на ряд громких увольнений в CDC, по словам экспертов в области общественного здравоохранения, у агентства есть длинный список потребностей, включая новую защиту от политического влияния, всесторонний анализ собственных ошибок, допущенных во время пандемии. Новому директору CDC также придется убедить чиновников Белого дома выделить дополнительные средства для усиления его основных функций, таких как отслеживание болезней и генетический анализ мутаций вируса.

Фото: AFP/JIM WATSON
Главное о первых президентских указах Джозефа Байдена

Валенски заявила, что одним из ее главных приоритетов будет улучшение коммуникации CDC с общественностью для восстановления доверия к организации у населения. Она также хочет поднять "боевой дух" организации, в значительной степени за счет восстановления верховенства науки и запрета сотрудникам давать политические комментарии.

Процедура назначения Валенски стала необычной. В прошлом эта должность обычно оставалась вакантной до тех пор, пока не был утвержден новый секретарь по вопросам здравоохранения и социальных служб США, и это официальное лицо уже само в свою очередь назначало директора CDC. Но на этот раз переходная группа Байдена заранее назвала кандидатуру Валенски, чтобы она смогла взять бразды правления в свои руки еще до того, как будет назначен ее начальник, отмечает Guardian.

Валенски, исследователь ВИЧ, не работала в CDC, в каком-либо государственном или местном департаменте здравоохранения. Но она стала известна во время пандемии, часто критикуя действия прежней администрации по борьбе с пандемией. В частности, она подвергла сомнению мнение одного из ближайших советников Трампа о необходимости дождаться появления "коллективного иммунитета", который якобы не позволит вирусу распространиться в США "угрожающими темпами".

Между тем

Несколько американских штатов сообщили о том, что у них заканчиваются вакцины, и десяткам тысяч американцев, которым удалось записаться на прием для получения первой дозы, отложили вторую прививку. В Центрах по контролю и профилактике заболеваний заявили, что примерно половина из 31 миллиона доз, переданных штатам федеральным правительством, уже использована на местах. Только около двух миллионов человек получили две дозы, необходимые для максимальной защиты от вируса. Между тем, программа Трампа предусматривала вакцинацию 20 миллионов американцев к концу 2020 года.

В мире США Пандемия коронавируса COVID-19

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