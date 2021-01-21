Лукашенко провел совещание с руководством Совмина

Солидный пакет социально-экономических аспектов развития Беларуси рассмотрены президентом страны 21 января с участием правительства, сообщает источник в администрации Александра Лукашенко.

Для участия в диалоге, который затрагивает самые разнообразные сферы жизни общества, включая четыре указа и закон, были приглашены и ключевые представители властной вертикали. Представленные на совещании документы "касаются формирования инвестиционной программы на текущий год и реализации отдельных наиболее значимых проектов", - уточнил повестку встречи белорусский лидер. Кроме того, по его словам, назрела необходимость рассмотреть вопросы совершенствования деятельности хозяйственных обществ, развития сфер электроэнергетики, агроэкотуризма. Эти темы, констатировал он, "объединяет одно - актуальность для нашего государства".

Анализируя ситуацию, которая складывается с инвестпрограммой и коммерческими проектами, Лукашенко подчеркнул, что нельзя допускать перекосов, особенно в условиях продолжающейся пандемии COVID-19 и непростой обстановки в мире. Возможно, уточнил он, строительство ряда объектов, которые не дадут быстрой финансовой отдачи, можно было бы перенести на последующие годы.

Напомнив, что в проекте государственной инвестиционной программы предусмотрено строительство примерно 130 объектов на сумму более 600 млн. белорусских рублей, президент дал понять, что "это не деньги для государства. Но, тем не менее, и здесь должна быть экономия. Потому что это пример для других". Ведь если в руководстве страны, считает он, не умеют вычленить наиболее важное для развития, тогда и местная власть "будет следовать таким же принципам".

В этой связи он поинтересовался, насколько оптимален тот перечень, который вносится в госпрограмму. "Нет ли в нем излишеств? Обосновано ли финансирование каждого объекта?" - поинтересовался Лукашенко. Кстати, и по коммерческим проектам был задан аналогичный вопрос.

"Свободных, шальных денег нет. Тем более для тех объектов, которые сами должны приносить доход. А любое затягивание сроков их реализации - это финансовые потери, которые кто-то будет вынужден оплатить", - предупредил белорусский лидер.

Говоря о вынесенных на совещание корректировках законодательства по вопросам деятельности хозяйственных обществ, Лукашенко отметил, что сюда вошли положения, которые за счет мер финансового оздоровления позволят улучшить экономическое состояние предприятий, привлечь дополнительный капитал, стимулировать руководителей на эффективное развитие.

При этом он в очередной раз сделал акцент на том, что в стране сохраняются ранее определенные подходы в вопросе приватизации. "То, что создано народом, не трогайте. Это крайний случай и отдельное рассмотрение вопросов", - пояснил свою позицию белорусский руководитель.

Был поднят на встрече и вопрос о развитии сферы электроэнергетики и совершенствования соответствующего законодательства. Правительство предложило разрешить производителям продавать излишки электроэнергии потребителям в любую область страны. "Как такое решение отразится на тарифах? Как учтена работа атомной станции в новых условиях?" - поинтересовался глава государства, пояснив, что, по его мнению, решения аналогичных вопросов должны приниматься на уровне министерств. "Вы же хотите больше полномочий, так берите и принимайте эти решения. Зачем их тащить на уровень президента? Главное для меня, чтобы не была разрушена единая энергетическая система", - резюмировал он.

Шла на совещании речь и о новом секторе белорусской экономики - агроэкотуризме, число объектов которого, по оценке президента, за 14 лет выросло в 80 раз, а в истекшем году в регионах приняли более полумиллиона гостей.

"Последние события показывают, что спрос на этноотдых во всем мире будет только расти", - убежден президент, поддержав предложение правительства Головченко продлить действующие условия для агроэкоусадеб и сохранение льготного кредитования. "Я не против, но мы же принимаем все программы максимум на пятилетку, давайте пятилеткой и ограничимся", - уточнил свой взгляд на проект правительства Лукашенко. Он поручил в ближайшее время досконально изучить функционирование агроэкоусадеб. "Важно, чтобы такой отдых был востребован прежде всего белорусами и доступен для белорусов", - резюмировал он.

И еще на одну капитальную задачу для всех присутствующих обратил внимание президент. Он потребовал принять самые жесткие меры за нарушение законодательства по налогообложению, сославшись на практику США. "Там за неуплату налогов дают бешеные сроки. А у нас целые отрасли уходят в тень, и мы на это спокойно смотрим", - с горечью признал Лукашенко, высказавшись в этой связи и о практике зарплат в конвертах. Он подчеркнул, что за подобные нарушения также должна быть серьезнейшая ответственность. "Примите это к исполнению немедленно", - потребовал глава государства.