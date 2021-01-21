Венгрия первой в ЕС одобрила применение вакцины "Спутник V"

Национальный институт фармакологии и питания Венгрии зарегистрировал российскую вакцину против коронавируса "Спутник V". Об этом говорится в сообщении Российского фонда прямых инвестиций.

"РФПИ объявляет о регистрации российской вакцины против коронавируса "Спутник V" Национальным институтом фармакологии и питания Венгрии (OGYEI). Таким образом, Венгрия стала первым государством ЕС, которое официально разрешило применение вакцины "Спутник V" на своей территории", - сообщили в фонде.

По словам главы РФПИ Кирилла Дмитриева, подобное решение демонстрирует высокую оценку безопасности и эффективности вакцины "на уровне более чем 90 процентов нашими партнерами в Венгрии".

Отметим, что Будапешт зарегистрировал препарат в рамках ускоренной процедуры на основании данных клинических исследований "Спутник V" в России и всесторонней оценки препарата экспертами в Венгрии.

Напомним, что в рамках аналогичной процедуры "Спутник V" ранее зарегистрировали в Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае и Туркменистане.