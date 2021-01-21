Въезжающие в США будут сдавать тест на COVID и окажутся на карантине

Соединенные Штаты ужесточат условия въезда в страну для иностранцев. Теперь, кроме отрицательного теста на COVID, им предстоит пробыть на карантине. Об этом заявил новый президент США Джо Байден, выступая в Белом доме.

"В свете новых штаммов вируса, о которых мы узнаем, мы вводим новые меры в отношении тех, кто прилетает в Соединенные Штаты из других стран​​, - передает РИА Новости его слова. - В дополнение к ношению маски каждый, кто летит в США из другой страны, должен сдать тест (на коронавирус) перед посадкой в самолет и полетом и должен пройти карантин по прибытии в Америку".

Тревога американских властей по этому поводу объяснима - число заражений в стране продолжает расти, как и статистка смертей от COVID. В ближайшее время, по пессимистичным прогнозам, число умерших с момента начала пандемии может превысить полмиллиона.

"Ситуация продолжит ухудшаться, прежде чем все станет лучше, - цитирует Байдена ТАСС. - Общее число жертв в следующем месяце, вероятно, превысит 500 тыс. Число случаев заражения продолжит расти".