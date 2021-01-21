Видеотрансляция: Путин выступает на совещании по экономическим вопросам

Президент РФ Владимир Путин проводит в формате видеоконференции большое совещание по экономическим вопросам.

Как ранее заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, мероприятие станет продолжением практики таких совещаний по "синхронизации всех действий в области экономики".

В открытой части совещания выступит только Владимир Путин, остальное время, как отметил Песков, будет "рабочим разговором", который пройдет в закрытом режиме.

Ожидается, что на встрече кроме президента с предварительной оценкой итогов социально-экономического развития в 2020 году и прогнозом на текущий год выступят глава Минэкономразвития Максим Решетников, министр финансов Антон Силуанов, вице-премьер Марат Хуснуллин. Также оценку прогнозам по текущему году даст и председатель Банка России Эльвира Набиуллина.