В декабре прошлого года французы, а если конкретно, то Национальная комиссия по информатике и гражданским свободам (CNIL), выписали американской корпорации Google рекордный штраф в 100 миллионов евро за то, что этот мировой провайдер нарушил законы Пятой республики в области защиты личных данных.

Правда, не за недопустимый с моральной точки зрения контент, а за то, что Google не запрашивал предварительного согласия посетителей до того, как в их компьютерах "оседали" так называемые онлайн-треккеры (они же cookies), позволяющие отлеживать поведение людей. Компания также не смогла предоставить информацию о своих намерениях в плане использования собранных данных.

Если в течение трех месяцев корпорация не представит требуемые сведения и не внесет поправки в свою работу, то ей будут ежедневно выписывать дополнительный штраф в 100 тысяч евро. Что же касается мер, которые во Франции готовы использовать против оскорбительного, унизительного контента, размещаемого в интернете, то здесь были сделаны вполне серьезные шаги в правильном направлении. Речь идет о принятом в мае прошлого года законе "Авиа" (это фамилия дамы - депутата Национального собрания его предложившей). Этот документ так и называется "Закон по борьбе с разжиганием ненависти в интернете".

Справедливости ради отметим, что в тексте отсутствует упоминание треш-стриминга, что и понятно. Ведь информационные технологии и, как следствие, их бессовестное, даже преступное использование развиваются с такой скоростью, что законодателям крайне сложно за всем этим успевать.

Так вот, этот декрет, а он проникнут духом ранее принятого в Германии аналогичного закона NetzDG, но имеет более широкую сферу применения, обязывает онлайн-платформы в течение 24 часов с момента подачи жалобы удалять контент - будь-то речевые посты, фотографии, видеоролики, в которых смакуется насилие, разжигается ненависть по тем или иным причинам, таким как расизм, экстремизм, издевательства по гендерному или возрастному признакам, состояние здоровья людей. Думается, что и треш-стриминг рано или поздно будет включен в эту позорную линейку. Контроль за исполнением закона осуществляется Высшим советом по аудиовизуальным средствам.

Во Франции уже действует закон "о борьбе с разжиганием ненависти в интернете"

За отказ от сотрудничества, в том числе за невыдачу данных об авторах незаконного контента, назначается штраф до 250 тысяч евро.

Если в установленные сроки материалы не удаляются, то сумма может вырасти до 1, 25 миллиона евро. В случае повторяющихся отказов или нарушений требований закона соцсети, мессенджеры и другие площадки могут лишиться четырех процентов годового оборота во всем мире.