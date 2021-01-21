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21.01.2021 11:01
Рубрика: Власть

Володин: Развитие "цифры" потребует законодательных решений

Текст: Татьяна Замахина (Аносино)
Законодателям необходимо создать условия для развития цифровых технологий, ведь Россия должна стать лидером в этой сфере. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, открывая семинар на тему IT-трансформации.

Мероприятие проходит на площадке Корпоративного университета Сбербанка в Аносино: депутаты и эксперты обсудят стратегию развития искусственного интеллекта, использование отечественных технологий, обеспечение кибербезопасности.

Фото: Reuters
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Тема IT увлекла Госдуму, констатировал Володин. "Мы понимаем, насколько важно владеть этими компетенциями, чтобы принимать законы, связанные с развитием цифровых технологий", - объяснил он.

Глава палаты парламента напомнил, что около двухсот лет назад появилась крылатая фраза: "Владеешь информацией - владеешь миром". А сейчас она более актуальна в переиначенном виде: "Владеешь технологиями - владеешь миром".

"Мы должны признать - те страны, которые овладеют технологиями, заложат основу, чтобы быть более конкурентными, чтобы повышать благосостояние граждан, - продолжил спикер. - Именно они станут ведущими экономиками мира".

Вячеслав Володин отметил, что это доказывает пример Японии - "небольшой страны с небольшими возможностями". Но, имея технологии, она находится в тройке ведущих экономик мира, добавил председатель ГД.

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"Для нашей страны крайне важно быть здесь лидером, - подчеркнул Володин. - И крайне важно сохранить ту основу, которая была создана в прошлом веке - я в первую очередь говорю о наших достижениях в области освоения атома, космического пространство. А сегодня - развивать те технологии, которые закладывают новое мироздание будущего".

Законодательные решения, уверен спикер, должны создавать условия для того, чтобы создавался именно отечественный IT-продукт. Ведь от этого зависит будущее нашей страны. И одновременно необходимо решать вопросы "защиты от этого развития" - речь в первую очередь о защите персональных данных, частной жизни, пояснил Володин.

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