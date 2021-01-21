ВОЗ: За сутки в мире зафиксировано 496 тысяч случаев заражения COVID

Новые данные о статистике заражений коронавирусом в мире обнародовали во Всемирной организации здравоохранения. По последним данным, которые передает ТАСС, в мире за сутки заразились 496 тысяч человек. Таким образом, общее число заболевших с начала пандемии приблизилось к 95 миллионам.

При этом число вызванных коронавирусом смертей за сутки составило 13 тысяч человек, а с начала пандемии - чуть более 2 миллионов.

Что касается географии COVID, то, как сообщили в ВОЗ, более 44% случаев (221 тысяча человек) инфицирования в минувшие сутки пришлись на Северную и Южную Америку. Среди стран безусловный лидер по числу заразившихся - США (23,8 млн зараженных с начала пандемии).