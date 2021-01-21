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21.01.2021 10:49
Рубрика: Общество

Врач рассказал, как побороть ковидассоциированную бессонницу

Текст: Николай Грищенко
Одним из неспецифических симптомов коронавирусной инфекции является нарушение сна. Люди испытывают трудности с засыпанием из-за страха страх остановки дыхания во сне. Бессоница может привести к раздражительности и даже расстройству психики.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Впрочем проблемы со сном можно скорректировать не прибегая к помощи лекарственных препаратов. Главное условие направить все усилия на устранение этого страха и провести тщательную работу с собой.

Фото: iStock
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"Если перед сном в голову лезут беспокоящие вопросы, надо просто задать себе встречный вопрос: "А что, если будет так?" Такой вопрос называется остановкой тревожных мыслей", - заявил aif.ru кандидат психологических наук Алексей Мелехин.

Второе, с чем сталкиваются люди, перенесшие коронавирус, - это то, что приходится лежать долгое время в постели без сна. Если заснуть не получается в течение 20-40 минут, надо встать и заняться монотонной деятельностью.

"Если же тревога остается, надо опять же встать и пройтись или начать какую-то другую монотонную деятельность: кто-то моет посуду, кто-то просто попить может, кто-то может книжку взять, что-то рисует, другие лепят, - кто что любит. Главное - не брать в руки гаджеты", - подчеркивает Алексей Мелехин.

При этом врач не советует использовать лекарственные препараты.

"Таблетки никакие пить не надо, многие уверены, что достаточно мелатонин какой-нибудь принимать. Нет, так не пойдет, тут важна работа нервной системы, работа психики. Это лечится поведением. Нервной системе надо дать перестроиться. Ведь она перестраивается под вирус, когда что-то произошло, она пытается найти обходные пути, как вылечить с меньшими потерями. Просто надо нервной системе помочь", - объясняет Мелехин.

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