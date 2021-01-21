Выявлен новый путь попадания коронавируса в легкие

Группа ученых из Китая обнаружила новый белок, с помощью которого коронавирус SARS-CoV-2 проникает в клетки легких и бронхов. Описание открытия опубликовано в издании Cell Research.

Основным путем распространения вируса в организме считается белок АСЕ2, однако, результаты проведенного исследования показали, что его экспрессия гораздо выше в пищеварительных органах и почках, а не в дыхательных путях. В последних, как оказалось, гораздо активнее проявляется рецептор тирозин-протеинкиназы AXL, который и взаимодействует с N-доменом SARS-CoV-2.

AXL - мембранный белок, участвующий в регуляции многих физиологических процессов, включая выживание клеток, их дифференциацию и иммунные ответы.

В целом, в ходе лабораторного эксперимента по исследованию пути проникновения псевдотипа и натурального образца нового коронавируса ученые отобрали 22 белка и измерили их уровни в зараженных клетках легких и трахеи. В ходе опыта и стало ясно, что AXL в сравнении с ACE2 демонстрирует избыточную экспрессию в дыхательных тканях, что и способствует проникновению SARS-CoV-2 в клетки.

- Наши результаты показывают, что AXL может играть важную роль в распространении вирусной инфекции в дыхательной системе человека и указывает на то, что он является потенциальной мишенью для будущих стратегий клинического вмешательства. Отключение AXL значительно снижает инфекцию SARS-CoV-2 в первичных эпителиальных клетках легких человека, - заявили авторы исследования.