Вышел русский трейлер сериала "Кларисса" - о героине "Молчания ягнят"

"Кларисса" - новый сериал о специальном агенте ФБР Клариссе Старлинг, известной по фильмам "Молчание ягнят" и "Ганнибал". Премьера сериала, которого киноманы ждут с большим нетерпением, состоится эксклюзивно на российском онлайн-сервисе more.tv 12 февраля одновременно со всем миром. Пока же сервис устроил премьеру российского трейлера "Клариссы" - в социальной сети "Вконтакте".

Время и место действия психологического триллера - Вашингтон, 1993 год. Первоклассный агент ФБР Кларисса Старлинг расследует дела о сексуальных изнасилованиях и серийных убийствах, происходящих на фоне политических интриг. "Храбрость, энергичность и инициативность женщины привлекает безумцев и истинных чудовищ в человеческих обличиях. Но за мощной силой Клариссы скрываются сложное детство и семейные тайны, с которыми ей также придется разобраться", - об этом говорится в аннотации сериала.

Главную роль в "Клариссе" исполнила Ребекка Бридс, которая известна по проектам "Мы - мужчины" и "Беги, Милка, беги!". Также в сериале снимались Джейн Эткинсон ("Закон Блафф-Сити", "Конгрессмен"), Майкл Кудлиц ("Детки в порядке", "Тачка на миллион"), Шон Дойл ("Невыразимый", "Бельвю") и другие.

В трейлере, конечно, не хватает Энтони Хопкинса, но стилистику и атмосферу - ту же, что и в "Молчании ягнят", авторы попытались сохранить. И добавить к ней современный колорит. Хотя и заканчивается трейлер словами "Молчанию пришел конец", все же в него привнесено все, что цепляло и будет цеплять зрителя - как в классическом фильме, так и в будущем сериале. Интересно, какова будет реакция. Недавно вышедший сериал "Сестра Рэтчед" - спин-офф (ответвление) фильма "Пролетая над гнездом кукушки" нынешняя аудитория приняла очень хорошо. Немалая заслуга в этом такой актрисы, как Сара Полсон, исполнившей главную роль. Справится ли Ребекка Бридс - узнаем через пару недель.