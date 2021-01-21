Загитова стала самой популярной фигуристкой мира в Instagram

Олимпийская чемпионка Пхенчхана 2018 года Алина Загитова по числу подписчиков в Instagram стала самой популярной фигуристкой мира.

На своей странице в соцсети спортсменка опубликовала фотографию в сторис, на которой отметила число своих подписчиков. Их количество достигло 855 тысяч.

Теперь Загитова на две тысячи подписчиков опережает двукратную чемпионку мира, двукратного серебряного призера ОИ Евгению Медведеву.

Загитова объявила о приостановке карьеры в конце 2019 года. На ее счету золото Олимпиады 2018 года, победы на чемпионатах мира и Европы.

Загитова поступила на журфак РАНХиГС, где обучается на направлении "Продюсирование и культурная политика". В 2020 году она стала советующей популярного шоу "Ледниковый период" на Первом канале. Она также выступает в ледовых шоу.