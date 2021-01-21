Олимпийская чемпионка Пхенчхана-2018 в женском одиночном катании Алина Загитова стала самой популярной действующей российской фигуристкой в "Инстаграме". Алина поблагодарила всех своих подписчиков, а их набралось 855 тысяч человек.

Загитова опередила двукратную чемпионку мира Евгению Медведеву, у которой 853 тысячи подписчиков в этой соцсети. А самой популярной одиночницей в мире сейчас является японка Марин Хонда. На ее аккаунт в "Инстаграме" подписана 871 тысяча человек.

Напомним, что за противостоянием Загитовой, которая взяла паузу в карьере, и Медведевой, которая набирает форму после травмы спины и пневмонии, совсем скоро можно будет наблюдать и на льду. Экс-соперницы не будут выступать сами, но будут капитанами команд на новом турнире. Соревнования в начале февраля проведут Федерация фигурного катания России и Первый канал. Не исключено, что зрители увидят в исполнении двух чемпионок показательные номера.