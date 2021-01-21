Закон о запрете русского языка дал "зеленый свет" неонацистам на Украине

Причиной стало объявление о приезде известного повара из Грузии - владельцы бизнеса сообщили об этом событии на суржике: использовали русские буквы в украинских словах, стилизовав приглашение на хинкали под одесский говор. Под объявлением в социальных сетях тут же оставили комментарии люди без чувства юмора - местные националисты. Они пообещали хозяевам сжечь заведение вместе с ними, их детьми и персоналом. Фотографии "языкового патруля" в эсэсовской форме также появились в комментариях. В итоге заведение закрылось, а обращение в правоохранительные органы осталось без реакции. Ее, вероятно, и быть не могло: ведь на защиту чистоты украинского языка в Одессе выступил сам мэр города Геннадий Труханов, обязавший всех чиновников посещать курсы чуждой для них "мовы". Собственно, в том, что дискриминационный закон, подписанный президентом Зеленским, ставит целью не развитие украинского, а уничтожении русского языка, накануне в интервью признался и "шпрехенфюрер" (языковой омбудсмен) Тарас Креминь: "Это должно быть терминологически названо дерусификацией, потому что это и есть, по большому счету, особенности моей должности".

Во вторник несколько десятков человек из числа антифашистов рискнули выйти в Киеве с плакатами против разгула правых, но были задержаны полицией. А по выходе из полицейского участка подверглись нападению неонацистов из запрещенной в РФ группировки C 14. Примечательно, что полиция солидаризовалась с боевиками и приняла их "помощь" в разгоне акции.