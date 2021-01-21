Зятю испанского короля смягчили тюремный режим

Зятю короля Испании Филиппу VI, супругу его сестры Кристины, в прошлом известному гандболисту Иньяки Урдангарину, осужденному за мошенничество и присвоение миллионов евро, смягчили режим отбывания наказания. Теперь он может возвращаться в тюрьму лишь для сна, а выходные и вовсе полностью проводить вне стен пенитенциарного учреждения. Такую возможность Урдангарин получил благодаря решению суда Вальядолида, в ведении которого находятся все исправительные учреждения региона Кастилия и Леон. Решение это является окончательным, прокуратура обжаловать его не собирается, отмечает El Mundo.

Согласно вердикту суда, заключенному устанавливается третий режим отбывания наказания. Всего их четыре. Первый предусматривает максимальное ограничение свободы (для особо опасных преступников). Второй - обычные условия. Третий позволяет получать различные поблажки. А четвертый и вовсе дает условную свободу. Смягчение режима возможно только при соответствии ряду условий, среди которых относительно небольшая длительность оставшегося срока, хорошее поведение заключенного, участие в различных программах реабилитации.

Судья, вынесший решение, посчитал, что Урдангарин им соответствует. Таким образом, было преодолено сопротивление управления по исполнению наказаний и реинтеграции, которое, в отличие от других правоохранительных ведомств и структур, мнение которых учитывается в данном вопросе, считало изменение режима заключенному поспешным.

Напомним, супруг инфанты Кристины входил в состав руководства института Noos, некоммерческой организации, занимавшейся проведением различных спортивных мероприятий. Урдангарин и его партнер Диего Торрес убеждали администрации различных городов и автономных сообществ подписывать договоры с этим институтом. Организация сильно завышала стоимость контрактов на проведение мероприятий, а полученные средства направлялись в коммерческие фирмы, включая Aizoon, владельцами которой были инфанта Кристина и ее супруг.

Дело возбудили в 2011 году, а окончательный вердикт по нему вынесли лишь в 2018-м. Изначально прокуратура Балеарских островов требовала назначить Урдангарину наказание в виде 19,5 лет тюремного заключения. Однако Верховный суд пиренейского королевства приговорил зятя короля Испании к значительно меньшему сроку - пяти годам и 10 месяцам лишения свободы. Примечательно, что тюремный срок оказался даже меньше, чем постановил суд предыдущей инстанции - суд Пальмы-де-Майорки приговорил Урдангарина к шести годам и трем месяцам лишения свободы, обвинение же хотело увеличить этот срок до десяти лет и обжаловало приговор.

Урдангарину было разрешено самостоятельно определить место, где он будет отбывать наказание. В итоге он выбрал тюрьму в местечке Бриева провинции Авила. Кстати, эта тюрьма женская, в ней есть лишь небольшой модуль, предназначенный для мужчин. До того, как там поселился Урдангарин, он пустовал.

В сентябре 2019 года Урдангарин получил возможность покидать стены тюрьмы дважды в неделю, чтобы работать волонтером в социальном центре. А в декабре ему дали четырехдневный "отпуск", чтобы провести Рождество с семьей. В 2020-м из-за пандемии коронавируса его волонтерская деятельность приостанавливалась, но потом возобновилась.

Кстати, его полгода назад Урдангарину пытались смягчить режим отбывания наказания, но суд Балеарских островов отменил предоставленные ему послабления.

Примечательно, что такие же споры ведутся в отношении каталонских политиков, осужденных за организацию референдума о независимости региона. Несмотря на то, что они получили большие сроки, им разрешили выходить из тюрьмы, чтобы работать волонтерами, а затем и вовсе попытались предоставить те же условия, что сейчас получил Урдангарин. Суды различных инстанций продолжают спорить между собой, то давая разрешение, то отменяя его.