Зюганов считает, что искусственный интеллект не сможет заменить депутатов

Искусственный интеллект не сможет заменить собой депутатов, это лишь инструмент, который народные избранники смогут использовать в работе. Такое мнение высказал лидер КПРФ Геннадий Зюганов в рамках семинара на тему IT-трансформации, который проходит на площадке Корпоративного университета Сбербанка в Аносино.

"Депутатскую работу невозможно заменить никаким искусственным интеллектом в силу того, что депутат обязан выражать настроения, мнения всех своих избирателей, понимать тенденции развития страны и мира", - выразил уверенность Зюганов.

Кроме того, для разработки и принятия законов надо знать историю и практику своей державы, национальный характер, добавил политик. По его мнению, "никакой искусственный интеллект не в состоянии это освоить и сделать". "Он призван как инструмент помогать человеку", - считает политик.

А вот депутаты про роботов не забудут. "Законодатели обязаны максимально поддержать новейшие технологии, - уверен глава КПРФ. - Я обошел все кабинеты - от президента Владимира Путина до премьер-министра Михаила Мишустина - и говорил, что без радиоэлектроники даже ваши изделия, связанные с нашей безопасностью, будут работать на чужих технологиях".

В связи с этим Геннадий Зюганов предлагает максимально поддержать развитие электроники и математики в России, а также реформировать с этой целью образовательный процесс. "Уверен, что без хороших программистов ничего не получится", - заявил он.

Лидер КПРФ при этом предупредил, что, "изобретая любое изделие, надо помнить о моральной ответственности перед человечеством".

В ходе семинара депутаты и эксперты обсуждают стратегию развития искусственного интеллекта, использование отечественных технологий, обеспечение кибербезопасности. В мероприятии принимает участие председатель ГД Вячеслав Володин.