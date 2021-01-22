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22.01.2021 01:58
Рубрика: В мире

Байден убрал из Овального кабинета бюст Черчилля

Текст: Максим Макарычев
Байден убрал из Овального кабинета бюст легендарного британского премьер-министра Уинстона Черчилля. Причины этого решения в Белом доме не называют.
Фото: AP Photo/Alex Brandon Фото: AP Photo/Alex Brandon
Фото: AP Photo/Alex Brandon

Известно, что сторонники движения BLM ("Жизни черных имеют значения" - прим. "РГ"), которым симпатизируют демократы, обвиняют Черчилля в стремлении к неоколониализму, который привел к углублению расового неравенства. Летом прошлого года активисты движения изуродовали памятник Черчиллю в Лондоне.

Фото: AFP/JIM WATSON
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В Лондоне обратили внимание на то, что бюст их выдающегося соотечественника исчез из Овального кабинета. "Овальный кабинет - это личный кабинет президента, и президент должен украсить его по своему желанию, - сказал официальный представитель премьера Бориса Джонсона, добавив: "Мы не сомневаемся в том значении, которое президент Байден придает британо-американскому сотрудничеству, и премьер-министр надеется на такие же доверительные отношения с ним". Как заключает The Guardian, такое умиротворенное отношение Джонсона резко контрастирует с его критикой Барака Обамы, когда тот также убрал со стола бюст Черчилля.

В статье для газеты The Sun в 2016 году Джонсон, тогдашний мэр Лондона и автор биографии Черчилля, назвал решение Обамы "пренебрежением", предположив, что оно могло быть вызвано "исконной неприязнью кенийского президента к Британской империи". Замечания Джонсона вызвали фурор по обе стороны Атлантики. Правда, впоследствии выяснилось, что Обама просто перенес бюст британского лидера в другое место в его личной резиденции.

Когда в начале 2017 года Тереза Мэй поспешила в Вашингтон, чтобы стать первым мировым лидером, посетившим Трампа в Белом доме, тот привел ее в Овальный кабинет, чтобы показать, что Черчиллю удалось "вернуться на свое место". Премьер-министр Джонсон, которого Дональд Трамп, когда он был президентом, называл "британским Трампом", стремится установить прочные рабочие отношения с Байденом, который, как надеется Даунинг-стрит, примет участие во встрече лидеров G7 в британском Корнуолле в июне.

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