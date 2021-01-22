Банк России предупредил о новой схеме телефонного мошенничества

Под предлогом проведения разбирательства они выманивают у жертвы персональные данные, данные платежных карт, сведения об операциях по карте и затем похищают деньги.
Банк России обращает внимание, что не подает заявления в правоохранительные органы в отношении несанкционированных операций по картам. Если по телефону незнакомый человек ссылается на инициированный ЦБ РФ уголовный процесс - это злоумышленник.
Банк России оповестил банки об увеличении количества случаев телефонного мошенничества с использованием такого сценария и рекомендовал учитывать его при организации работы службы поддержки клиентов, а также предупреждать граждан о рисках разглашения персональных данных и данных платежных карт.
Кроме того, мошенники стали звонить гражданам от имени финансового омбудсмена, сообщает Служба финансового уполномоченного. Злоумышленники приглашают на встречу для урегулирования спора с финансовой организацией или для получения денег.
Взрывной рост телефонного мошенничества был отмечен с началом пандемии. По оценке Сбербанка, за неполный прошлый год мошенники совершили 15 млн звонков гражданам.