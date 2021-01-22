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22.01.2021 20:46
Рубрика: В мире

Билл Гейтс сообщил, что привился от коронавируса

Текст: Константин Волков

Основатель Microsoft Билл Гейтс написал на своей странице в Twitter, что привился от коронавируса.

Фото: Илья Питалев / РИА Новости
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"Одно из преимуществ возраста 65 лет - я имею право на вакцину против COVID-19. На этой неделе я получил свою первую дозу и чувствую себя прекрасно. Спасибо всем ученым, участникам испытаний, регулирующим ведомствам и работающим на передовой медикам, которые привели нас к этому моменту", - написал он.

Какой именно вакциной привился Гейтс, не уточняется.

Ранее Гейтс написал в своем блоге GatesNotes, что он надеется на то, "что весной 2021 года вакцины и методы лечения начнут достигать такого масштаба, что получат глобальное влияние. Несмотря на то, что по-прежнему необходимо будет ввести некоторые ограничения, например, на большие публичные собрания, количество случаев заболевания и смертей начнет сильно снижаться, по крайней мере, в богатых странах, и жизнь станет намного ближе к нормальной, чем в настоящее время".

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