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22.01.2021 12:16
Рубрика: Культура

Билли Айлиш записала новую песню и видео для сериала "Эйфория"

Текст: Александр Алексеев
Новый трек Lo Vas a Oldinar ("Ты станешь старше") необычен для Билли Айлиш. Ведь культовая американская поп-звезда спела его на испанском языке, дуэтом с певицей из Мадрида Розалией. И фактически дебютировала в новом для себя жанре.

Это очень красивая, медленная, трагическая композиция. Пылкая, привольная, с встревоженными распевными вокализами и с использованием, порой, исполнительских приемов этнической и классической музыки. Возможно, кто-то и не верил, что добившаяся впечатляющего успеха в К&B Билли Айлиш умеет петь и так задумчиво, печально и нежно.

Но 19-летняя артистка прекрасно справилась и с этой новой для себя задачей.

Песня Lo Vas a Olvidar войдет в саундтрек к сериалу режиссеров Сэма Левинсона и Пиппы Бьянко "Эйфория". Его первый сезон был показан в 2019 году.

Действие подростковой драмы (очень полезной и для родителей) повествовало о возвращении 17-летней Ру Беннетт из реабилитационной клиники. Девушка пыталась вырваться из прежнего замкнутого круга благодаря новой дружбе и любви… И вот уже 22 января - старт нового сезона "Эйфории".

В поддержку сингла Lo Vas a Olvidar Билли Айлиш и Розалия выпустили очень красивый, поэтичный и метафорический клип, по сути сыграв в нем убедительные кинороли. Наверняка, это видео многим захочется пересмотреть еще не раз…

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