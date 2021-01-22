Виктор Бондарев: Продление Договора СНВ-3 отвечает интересам и США, и России

Председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев считает, что "если решение президента США Джо Байдена продлить СНВ-3 искренне, то можно только приветствовать этот шаг".

Бондарев напомнил, что Россия всегда ратует за мирный, конструктивный диалог, за сближение позиций по острым вопросам международной повестки, за принятие обоюдовыгодных решений по ним на основе компромисса. "Продление СНВ-3 отвечает интересам и США (а новый глава Белого дома заявил о намерении руководствоваться ими в принятии политических решений), и России. Мы тоже действуем и будем действовать в интересах нашей Родины", - заявил сенатор.

По мнению Бондарева, если готовность США продлить Договор не будет сопровождаться какими-то "отягощениями" - дополнительными условиями, неприемлемыми для России, - то такая позиция выглядит вполне конструктивной. Председатель Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности напомнил, что именно Россия в прошлых переговорах инициировала сохранение СНВ-3, в то время как США в лице прежнего руководства выражали противоположное намерение.

"Тогда президент России Владимир Владимирович Путин предлагал пролонгировать его на год (но в тот момент и в той ситуации даже речи не шло о продлении на пять лет - США в принципе были против самого факта продления документа в его текущем варианте), а после подготовить более актуальную редакцию, так как со времени его заключения многое в мире изменилось. В любом случае по этому вопросу надо договариваться", - отметил сенатор.

Он полагает, что Джо Байден сделал правильные выводы из справедливой критики в адрес Дональда Трампа, касающейся милитаризации промышленности, увеличения военного бюджета, расторжения Договора о ракетах средней и меньшей дальности, и решил задать противоположный тренд - на разоружение. "Мы надеемся, что это послужит снижению международной напряженности и нормализации как российско-американских отношений, так и общемировой обстановки", - заявил Виктор Бондарев.