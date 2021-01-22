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22.01.2021 21:18
Рубрика: Власть

Виктор Бондарев: Продление Договора СНВ-3 отвечает интересам и США, и России

Текст: Юрий Гаврилов

Председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев считает, что "если решение президента США Джо Байдена продлить СНВ-3 искренне, то можно только приветствовать этот шаг".

Фото: Илья Питалев/РИА Новости
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Бондарев напомнил, что Россия всегда ратует за мирный, конструктивный диалог, за сближение позиций по острым вопросам международной повестки, за принятие обоюдовыгодных решений по ним на основе компромисса. "Продление СНВ-3 отвечает интересам и США (а новый глава Белого дома заявил о намерении руководствоваться ими в принятии политических решений), и России. Мы тоже действуем и будем действовать в интересах нашей Родины", - заявил сенатор.

По мнению Бондарева, если готовность США продлить Договор не будет сопровождаться какими-то "отягощениями" - дополнительными условиями, неприемлемыми для России, - то такая позиция выглядит вполне конструктивной. Председатель Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности напомнил, что именно Россия в прошлых переговорах инициировала сохранение СНВ-3, в то время как США в лице прежнего руководства выражали противоположное намерение.

"Тогда президент России Владимир Владимирович Путин предлагал пролонгировать его на год (но в тот момент и в той ситуации даже речи не шло о продлении на пять лет - США в принципе были против самого факта продления документа в его текущем варианте), а после подготовить более актуальную редакцию, так как со времени его заключения многое в мире изменилось. В любом случае по этому вопросу надо договариваться", - отметил сенатор.

Он полагает, что Джо Байден сделал правильные выводы из справедливой критики в адрес Дональда Трампа, касающейся милитаризации промышленности, увеличения военного бюджета, расторжения Договора о ракетах средней и меньшей дальности, и решил задать противоположный тренд - на разоружение. "Мы надеемся, что это послужит снижению международной напряженности и нормализации как российско-американских отношений, так и общемировой обстановки", - заявил Виктор Бондарев.

Власть Работа власти Внешняя политика Законодательная власть Совет Федерации Договор об СНВ Россия и США

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