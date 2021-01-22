Банк ДОМ.РФ запустил проектное финансирование на индивидуальные дома

Банк ДОМ.РФ впервые направил средства проектного финансирования на реализацию проекта индивидуального жилищного строительства. На это выделен кредит в 2,1 млрд рублей.

В жилом комплексе будет 194 дома площадью в целом около 30 тысяч кв.м на участках в 6 соток. Дома будут вводиться в эксплуатацию в 2021-2023 годах.

"Этот продукт позволяет девелоперам направить кредитные средства на выкуп земельного участка, а также строительство инженерных сетей, быстрее приступить к возведению самого жилья", - рассказал зампредседателя правления банка Кирилл Гришанов. Проектное финансирование, по его мнению, позволит существенно нарастить объемы индивидуального жилищного строительства.