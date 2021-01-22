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Текст:   Марина Трубилина 
13:11 22.01.2021

Банк ДОМ.РФ запустил проектное финансирование на индивидуальные дома

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Банк ДОМ.РФ впервые направил средства проектного финансирования на реализацию проекта индивидуального жилищного строительства. На это выделен кредит в 2,1 млрд рублей.

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости
На счетах эскроу хранится 851 млрд рублей

В жилом комплексе будет 194 дома площадью в целом около 30 тысяч кв.м на участках в 6 соток. Дома будут вводиться в эксплуатацию в 2021-2023 годах.

"Этот продукт позволяет девелоперам направить кредитные средства на выкуп земельного участка, а также строительство инженерных сетей, быстрее приступить к возведению самого жилья", - рассказал зампредседателя правления банка Кирилл Гришанов. Проектное финансирование, по его мнению, позволит существенно нарастить объемы индивидуального жилищного строительства.

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