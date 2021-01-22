Чем опасны приложения для спорта. Единственный и главный минус

Около полутора лет назад я начал бегать. Будучи человеком совестливым, я решил не мучать друзей в соцсетях своими супердостижениями и установил Strava - специальное приложение для спортсменов, куда они выкладывают свои тренировки, лайкают и мотивируют друг друга незнамо зачем.

Будучи также человеком подозрительным, а в каких-то областях немножко параноиком, я скрыл все свои личные данные от других пользователей, разрешив доступ только друзьям, список которых утверждаю лично (в большинстве случаев это люди, с которыми я знаком в реальной жизни). И вскоре убедился, что сделал это не зря.

После очередной пробежки по парку приложение Strava вместе с маршрутом, темпом забега и другими параметрами сообщило, что вместе со мной бегали еще несколько пользователей этого же приложения. Их профили были открыты, и это, как выяснилось, настоящая катастрофа.

Оказывается, любой человек, установивший приложение, по умолчанию делится с кем угодно как минимум маршрутами своих тренировок. Что я узнал о спортсменах, которые бегают в парке по соседним дорожкам? О, много всего. Это и название улицы с номером дома (трек маршрута очень точный), и дни недели, когда они выходят на пробежки (спортсмены любят регулярность), и названия спортивных часов (встречаются дорогие), и названия кроссовок (порой не дешевле часов), и марки имеющихся у них велосипедов. По умолчанию все эти данные открыты для всех.

Знаете, почему полиция в период отпусков рекомендует не выкладывать фото в открытый доступ в соцсети? Потому что домашним ворам не составит труда выяснить, где живет человек, сделать вывод о его благосостоянии и нагрянуть с дружеским визитом в его отсутствие. То же самое и со спортивными приложениями - случайный пользователь может получить доступ к любому открытому профилю, узнать, насколько он обеспечен и где живет.

Катастрофа? Полнейшая.

Что делать? Отправляться в настройки и делать видимой всю личную информацию только друзьям. И не принимать запросы на дружбу от людей, которых не знаете лично.