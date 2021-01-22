Депутаты предложили ввести наказание за использование украденных персональных данных

Необходимо ввести ответственность не только для тех, кто похищает персональные данные, но и для тех, кто ими пользуется, заведомо зная их незаконный характер. Об этом заявил глава Комитета ГД по информполитике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

Аналогия в этом вопросе "ровно такая же, как с ответственностью за использование незаконного программного обеспечения", заявил депутат в эфире "ДумаТВ". "Если ты едешь на угнанной машине, зная, что она угнана, то ты являешься соучастником", -заметил глава комитета.

Хинштейн также рассказал, что в ближайшие месяцы в комитете будет идти работа над законами, которые защитят граждан от утечек цифровых данных.

Он также подчеркнул, что комитет продолжит жестко отстаивать вопросы, связанные с защитой персональной информации. "Не единожды предпринимались и продолжают предприниматься попытки и банковским сообществом, и операторами сотовой связи смягчить законодательство о персональных данных, - рассказал Хинштейн. - Например, есть инициативы, которые предлагают дальше передавать их третьим лицам без согласия самого правообладателя или облегчить процедуру обработки персональных данных, уйдя от письменного заявления. Профильный комитет с этим никогда не согласится".

Персональные данные россиян не должны являться "предметом какого-либо торга, несанкционированного и незаконного вмешательства и вторжения в частную жизнь гражданина", заключил глава комитета.