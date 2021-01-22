Доступ в интернет получили 26,6 тысячи социальных объекта

Минцифры подключило к интернету 26,6 тысячи школ, фельдшерских пунктов, органов власти, объектов МЧС, МВД, Росгвардии, а также избирательные комиссии. Такие итоги 2020 году озвучили сегодня в министерстве.

Среди подключенных социально-значимых объектов значительная доля пришлась на фельдшерские пункты (8,9 тыс.), на втором по количеству месте - образовательные учреждения (около 8,4 тыс.) и органы государственной власти и местного самоуправления (около 3,9 тыс.).

В октябре к числу социально-значимых объектов отнесли и организации культуры. Основная их доля (6 тыс. объектов) получит выход в сеть уже в этом году.

План на 2020 год по подключению социально значимых объектов выполнен на 100%, подытожил директор департамента инфраструктурных проектов Минцифры Игорь Семенихин.

В 2019-2020 к интернету всего подключили более 44 тыс. социальных объектов. ДО конца 2021 года к сети подключат все школы и фельдшерские пункты в стране.