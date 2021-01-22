Эксперты клуба "Валдай" не ждут от Байдена особого внимания к отношениям с Россией

На конференции Международного дискуссионного клуба "Валдай" под названием "Внешняя политика президента Байдена: чего ждать миру?" эксперты обсудили новый политический цикл в США, который начался с громкого скандала, связанного с громким уходом Дональда Трампа.

Как отметил программный директор "Валдая" Иван Тимофеев, Америка сейчас переживает раскол, который затронул все сферы, в том числе и внешнеполитическую. "Мы можем увидеть серьезный пересмотр координат, сформировавшихся во время президентства Трампа", - считает он. Впрочем, полагают участники конференции, приблизительно уже можно определить действия нового президента США Джозефа Байдена.

"Он будет между двумя полюсами - либеральным глобализмом Барака Обамы и национализмом Дональда Трампа. При этом либеральный глобализм может обернуться глобальным интервенционизмом, а это создает проблемы в отношениях со многими странами, в том числе и с Россией", - считает профессор международных отношений Калифорнийского университета в Сан-Франциско Андрей Цыганков.

Что же касается отношений с России, то администрация Байдена взяла ориентир на сдерживание, не стоит думать, что они откажутся от этого курса, подчеркнул директор МИЭМО РАН Федор Войтоловский. "Нет особых оснований полагать, что администрация Байдена будет держать курс на улучшение отношений с Россией, - считает эксперт. - Но при нем США будут вынуждены все же маневрировать, так как без России невозможно решить вопросы контроля над вооружениями".

Впрочем, Россия вряд ли окажется в центре внимания Вашингтона, полагает профессор государственного управления в Дартмутском колледже Уильям Уолфорт. По его словам, "Россия не будет в фокусе новой администрации, которая сталкивается сейчас со множеством проблем".

При этом, как отметил замдиректора Института Кеннана Международного научного центра имени Вудро Вильсона в Вашингтоне Уильям Померанц, в отношениях США и России важно то, что у Байдена - десятилетия опыта в международных отношениях. И это его отличает от предшественников - Трампа, Обамы, Клинтона. В США будут полагаться на этот опыт.

Если говорить о подходе новой администрации к проблемам по всему миру, то Байден не станет "анти-Трампом", хотя пока его поведение выглядит именно так, отметил Цыганков. По его словам, Трамп отстаивал идеи ориентации на национальную экономику, на национальные интересы - для такого подхода есть объективные причины, и Байден вряд ли сможет их игнорировать. Более того, считает Цыганков, Байден в своих действиях не будет пытаться улучшить отношения с Россией и Китаем, а продолжит политику сдерживания этих стран в стратегических интересах США. Никуда, по мнению эксперта, не денется давление США на Европу, поскольку Америку не устраивают многие вещи. Например, газопровод "Северный поток -2", альянс Европы с Китаем, отсутствие роста военных расходов европейских стран.

С тем, что политика Вашингтона в отношении Китая существенно не изменится, согласен и Войтоловский. "Вряд ли Байден откажется от курса, который начал реализовывать Трамп по отсечению КНР от технологий и инноваций, чтобы помешать технологическому рывку Китая, - считает он. - Байден будет требовать ограничения торговли стран Евросоюза с Китаем в сфере телекоммуникаций. То есть США продолжат линию по недопущению Китая на самые перспективные высокотехнологичные рынки".

Однако, по мнению главы ИМЭМО РАН, Байден - последовательный институционалист. "Он верит в силу союзнических институтов, основанных на общих ценностях внешней политики, и готов опираться на них. Он готов опираться на союзников там, где необходимо, в области внешней политики в Европе и Евразии", - полагает Войтоловский.

"У сложных проблем нет простых решений - это урок для новой администрации США, - считает директор Института США и Канады РАН Валерий Гарбузов. - Трамп предлагал очень простые варианты решения проблем. Однако обозначить проблему может быть просто, но решить ее окажется очень сложно".