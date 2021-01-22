"Эльфа" и "синюю струю" засняли над Землей камеры МКС

Камеры Международной космической станции засняли в атмосфере Земли "эльфа" и "синюю струю". Сотрудники Европейского космического агентства опубликовали видео на канале ESA.

Удивительные явления в атмосфере нашей планеты удалось запечатлеть с помощью приборов, установленных на Международной космической станции. Аппаратура зафиксировала, как над Землей произошла вспышка, а затем атмосферные слои пробил яркий столб света.

"Синяя струя" - вид молнии, которая бьет вверх из грозового фронта. Такие молнии достигают нескольких десятков километров. Длятся они менее секунды. А "эльфы" - гигантские кольца света, с большой скоростью распространяющиеся в ионосфере. Приборы космической станции засняли "эльфа" и "синюю струю" в грозовом облаке в Тихом океане.

С поверхности Земли эти фантастически красивые явления увидеть невозможно. Это стало возможным только благодаря фотометрам и специальным оптическим камерам, которые космонавты установили на МКС в 2018 году. В результате ученые получили возможность изучать атмосферные явления, происходящие в верхних слоях.