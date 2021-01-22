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22.01.2021 22:07
Рубрика: В мире

Финляндия ограничивает въезд из РФ, Швеции и Норвегии

Текст: Константин Волков

Финляндия с 27 января закрывает КПП Иматра на границе с Выборгским районом Ленинградской области России и вводит ограничения на других пунктах въезда в страну. Такие же ограничения касаются Норвегии и Швеции. При этом речь идет лишь о перемещениях людей, грузового трафика это не коснется.

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Согласно заявлению МВД Финляндии, решение об ужесточении въезда принято правительством страны 22 января. Ограничения станут действовать с 27 января по 25 февраля.

"Ситуация с заболеваниями в Финляндии значительно отличается от других стран Шенгенского соглашения, поэтому опасность, которую представляют пассажиры для распространения вариантов вируса в Финляндии, является значительной", - говорится в сообщении МВД.

КПП Иматра - МАПП "Светогорск" - один из трех основных погранпереходов между Россией и Финляндией.

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