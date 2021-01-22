Хинштейн призвал бережнее подходить к теме запрета стримов в интернете

Глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн прокомментировал инициативу о наказании за так называемые треш-стримы и другие идеи на эту тему. Он выступил против огульного запрета такого рода сетевых трансляций - к этой теме надо относиться бережнее, а предложения на такие темы необходимо тщательно прорабатывать, уверен депутат.

- Слышу предложения коллег в какой-то форме запретить, впрямую запретить треш-стримы, - отметил Хинштейн в эфире "ДумаТВ". - Понимаете, большинство стримов себя не позиционирует как треш-стримы.

Депутат привел аналогию: бороться нужно не с дорожным движением на улице, а с тем, кто совершает ДТП. "Да, на машине можно задавить человека, но это не значит, что каждый, кто сел за руль, обязательно убийца", - пояснил парламентарий. Таким образом, наказывать за стримы как таковые неэффективно . При это Хинштейн пояснил, что "как любой разумный человек и родитель" относится к такому контенту "крайне негативно".

В этом контексте он напомнил об инициативе сенатора Алексея Пушкова дополнить статью Уголовного кодекса о возбуждении ненависти либо вражды наказанием за треш-стримы (вплоть до лишения свободы на срок до шести лет).

- Слышал предложение коллеги Пушкова подвести под статью 282 треш-стримы. Но сегодня статья 282 УК и так охватывает действия в интернете, - заметил глава комитета. - Я не говорю, что это неправильное предложение, надо его смотреть. Но ко всем этим вещам надо относиться очень бережно и тщательно.