Я уважаю право каждого человека на выражение своей гражданской позиции. Но я знаю закон и суть протестных технологий. И технологий манипулирования. Это всегда плохо, но когда они применяются к детям - это недопустимо. За вовлечение несовершеннолетних в несанкционированные митинги есть наказание по Федеральному Закону от 19 июня 2004 года № 54-ФЗ "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях". Но манипуляторы прячутся за страницами-ботами в соцсетях - они-то знают последствия.

А дети обычно не знают. Еще они не знают самих технологий манипулирования, не понимают, как виртуозно используют их возрастную психологию политтехнологи, не видят на какие эмоциональные точки те нажимают, чтобы хотелось крушить и все отрицать. Но нажимают - уже сегодня во всех соцсетях, где фактически живет молодежь, все эти технологии налицо.

Ни одна революция не закончилась ничем хорошим. Страны с устойчивой экономикой и политической системой обходились веками без революций. Знают ли об этом дети? Хочу обратиться к родителям. Говорите с детьми, расскажите, что они смогут отстаивать свои права, когда станут старше и действительно смогут понять сущность и подоплеку тех или иных движений. И это будет осознанный выбор, а не движение зомбированной толпы в направлении, указанном манипуляторами. Расскажите ребенку, что его заставляют прыгать с горы в ущелье. Ему лично это надо?? Зачем?

Использование детей в своих политических целях - демонстрация слабости и просто подлость. Сегодня все с сарказмом называют телевизор зомбоящиком, но разве не зомбоящиком становится и компьютер, и соцсети? Контент в "Тикток" и ВК с призывом все спалить и разрушить очень "заводной". С картинками - как раз для детского восприятия.

Ни одна демократия не проповедует противление закону. Напротив: закон главенствует в демократических обществах - его учат уважать с детства. Призыв к нарушению закона ради демократии - откровенная провокация и вранье.

Как Уполномоченный по правам ребенка в Москве я хочу, чтобы права детей не нарушались взрослыми, чтобы никто не вовлекал их в противоправные действия, в наркоманию и другие опасные дела, которые несут риск для их здоровья и психики. И хочу, чтобы каждый взрослый понес наказание за нанесенный вред ребенку. И каждому ребенку я буду помогать в полной мере, всеми своими силами. Поберегите детей!

Текст взят со страницы Facebook Уполномоченного по правам ребенка в городе Москве