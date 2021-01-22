Иностранные туристы предъявили 24,5 тысячи чеков в системе tax free

За 2020 год сумма покупок иностранными туристами, сделанными в России, составила 5,5 млрд рублей. Количество предъявленных иностранными туристами чеков для возврата средств в рамках действующего пилотного проекта по системе tax free выросло до 24,5 тысячи. Об этом "РГ" сообщили в Минпромторге.

"За 2020 год, в рамках реализации пилотного проекта tax free, сумма покупок иностранными туристами составила 5,5 млрд руб. С учетом предъявленных операторам чеков было осуществлено выплат по возврату НДС на сумму более 550 млн рублей. Общее количество выданных чеков - 35,5 тысячи, предъявленных - 24, 5 тысячи", - уточнили в ведомстве.

Напомним, что за 2018-2019 годы реализации пилотного проекта сумма покупок иностранными туристами составила около 21 млрд рублей, туристам возмещено около 2 млрд рублей.

С 2021 года вернуть НДС, уплаченный в России, иностранцы могут по электронному чеку, кроме того, электронный документооборот возможен между всеми участниками системы tax free.

Механизм работы электронного документа оборота предполагает, что номер онлайн чека tax free будет сообщаться покупателю, а сам чек - автоматически передаваться в систему Федеральной таможенной службы (ФТС). При выезде из страны иностранцу нужно предъявить таможне товар и сообщить номер чека. Таможенники проставят отметку, что товар убыл из России.

Как ранее сообщала "РГ", премьер-министр Михаил Мишустин продлил до конца года эксперимент по возврату НДС иностранцам при вывозе приобретенных в России товаров за пределы Евразийского экономического союза.

Система tax free начала действовать в России в 2018 году. Вернуть НДС с покупок, сделанных в России, могут все иностранцы, кроме туристов из стран Евразийского экономического союза. Система возврата налога распространяется на товары, включая технику, продукты питания, одежду, ювелирные изделия, книги, лекарства, приобретенные в течение одного дня на сумму не меньше 10 тысяч рублей. Не действует такс-фри в отношении подакцизных товаров.