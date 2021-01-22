Картофель "экономкласса" может появиться в магазинах России

Картофель размером от 35 до 55 мм, упакованный в сетки по 2,5 и 5 кг, стоимость которого будет на 15-20% ниже, чем на обычный, может появиться на прилавках российских магазинов.

С таким предложением Картофельный союз обратился к крупнейшим торговым сетям, передает "Коммерсант".

Строгие требования ритейлеров по калибровки каждой партии картофеля требуют от фермеров сортировать корнеплоды по размерам, объяснил представитель организации. Если же фасовать картофель без сортировки, производители смогут сэкономить до 50% издержек. А это, в свою очередь, поможет стабилизировать цены, которые за год выросли на 40%. Одной из причин этого стало снижение урожая: Институт конъюнктуры аграрного рынка оценил сокращение в 10% по сравнению с 2019 годом.

Эту идею уже поддержали в Минсельхозе, ведомство обратилось в Минпромторг с просьбой поддержать инициативу производителей. По сообщениям от ритейлеров, картофель калибром 35-55 мм пользуется спросом у покупателей, однако откликаться на предложение фермеров не спешат, опасаясь обвинений в картельном сговоре.