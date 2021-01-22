Кипр назвал дату открытия границ для туристов

Республика Кипр планирует открыть свои аэропорты для туристов из всех стран с 1 марта. Об этом заявил в эфире государственного телеканала CyBC замминистра туризма Кипра Саввас Пердиос.

По его словам, "это означает, что пассажиры смогут посещать Кипр без карантинных ограничений, если по прибытии у них не будет положительного результата теста на коронавирус".

Кипр имеет воздушное сообщение с 56 странами, в том числе с Россией. Министр рассказал, что все страны будут разделены на три группы - зеленую, желтую и красную в зависимости от ситуации с коронавирусом. Пассажирам, прибывающим из стран зеленой категории, не нужно будет проходить тест, в то время как пассажиры, прибывающие из стран оранжевой категории, будут обязаны предъявить отрицательный сертификат теста перед посадкой в самолет. Пассажирам, прибывающим из стран красной категории, необходимо будет пройти тестирование как перед посадкой, так и после прибытия.

В настоящее время на Кипре действует по ночам комендантский час, закрыто большинство предприятий и заведений. Из-за небольших запасов лекарства вакцинирование против коронавируса продвигается довольно медленно, но власти надеются, что к началу лета получится сделать прививки большинству жителей.