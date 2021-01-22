Конгресс США разрешил Ллойду Остину занять пост главы Пентагона

Сенат конгресса США вслед за палатой представителей одобрил законопроект, позволяющий в порядке исключения утвердить отставного генерала Ллойда Остина на посту шефа Пентагона. Его кандидатура была выдвинута президентом Джозефом Байденом.

Утверждение Остина на пост министра обороны требует от обеих палат конгресса принятия отдельного законопроекта. Дело в том, что согласно американскому законодательству, возглавлять Пентагон не могут лица, уволившиеся с действительной военной службы менее семи лет назад (Остин покинул службу в 2016 году). В истории США конгресс лишь дважды делал исключение: для Джорджа Маршалла в 1950 году и Джеймса Мэттиса в 2017 году, пишет ТАСС.

В четверг инициативу поддержали 326 конгрессменов, против были 78. В верхней палате 69 сенаторов одобрили документ, против - 27. Теперь законопроект должен подписать Байден, а затем сенат утвердит кандидатуру Остина.

На действительной военной службе Ллойд Остин находился почти 41 год. Он стал шестым в истории США афроамериканцем, получившим четыре генеральские звезды.