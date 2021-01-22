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Рубрика: В мире

Конгресс США разрешил Ллойду Остину занять пост главы Пентагона

Фото: AFP/Greg Nash Фото: AFP/Greg Nash
Фото: AFP/Greg Nash

Сенат конгресса США вслед за палатой представителей одобрил законопроект, позволяющий в порядке исключения утвердить отставного генерала Ллойда Остина на посту шефа Пентагона. Его кандидатура была выдвинута президентом Джозефом Байденом.

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Утверждение Остина на пост министра обороны требует от обеих палат конгресса принятия отдельного законопроекта. Дело в том, что согласно американскому законодательству, возглавлять Пентагон не могут лица, уволившиеся с действительной военной службы менее семи лет назад (Остин покинул службу в 2016 году). В истории США конгресс лишь дважды делал исключение: для Джорджа Маршалла в 1950 году и Джеймса Мэттиса в 2017 году, пишет ТАСС.

В четверг инициативу поддержали 326 конгрессменов, против были 78. В верхней палате 69 сенаторов одобрили документ, против - 27. Теперь законопроект должен подписать Байден, а затем сенат утвердит кандидатуру Остина.

На действительной военной службе Ллойд Остин находился почти 41 год. Он стал шестым в истории США афроамериканцем, получившим четыре генеральские звезды.

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