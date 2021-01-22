Корпорация Туризм.РФ обсуждает с инвесторами проекты туркластеров

Корпорация Туризм.РФ ведет переговоры с инвесторами о возможности запуска проектов по комплексному развитию ряда туристически привлекательных территорий, сообщили в пресс-службе вице-премьера Дмитрия Чернышенко.

"Корпорация активно включилась в работу. Уже идут обсуждения с инвесторами по условиям и способам реализации комплексных проектов по самому востебованному направлению - Югу России, а также Дальнему Востоку, в частности, Камчатке. Рассматривается и Север - это Мурманская область. Есть предложения по созданию новых туристических кластеров в центральной части страны", - приводят в пресс-службе слова Чернышенко. Вице-премьер добавил, что сейчас важно создать комфортные условия для инвесторов.

По словам руководителя Ростуризма Зарины Догузовой, сегодня существует дефицит качественных современных гостиниц по всей стране и особенно остро он ощущается в загородных рекреационных территориях и в курортных зонах.

"К примеру Крым, на пределе своих возможностей, принимает порядка 7 млн туристов в год, и турпоток продолжает расти. На востребованных не пляжных направлениях, таких как Алтай, Байкал, Камчатка качественной туристической инфраструктуры совсем мало, местами ее совсем нет. Поэтому одна из ключевых задач в рамках нацпроекта - создание условий для развития круглогодичной современной туристической инфраструктуры на наиболее востребованных среди туристов территориях", - сказала она.

Реализация проектов предполагается по всей стране. На данный момент Корпорацией прорабатываются с инвесторами варианты и условия взаимодействия.

По словам генерального директора АО "Корпорация Туризм.РФ" Сергея Суханова, важно уже на начальном этапе работы создать партнерские бизнес-отношения с инвесторами, заранее определить, где для удачной и максимально оперативной реализации проекта необходимо проложить инженерные сети или построить дорогу, а в каком случае оказать содействие партнерам в оформлении земельного участка.