Курс евро поднялся выше 91 рубля впервые с 11 января

Новости

Барщевский: Создание угрозы массового заболевания влечет уголовную ответственность 14:10
В суд передано дело о ДТП с участием пассажирского автобуса в Москве 13:57
Оргкомитет "Токио-2020" опроверг информацию об отмене Олимпиады 13:50
В столичной полиции рассказали, как будут пресекать нарушения на улицах 13:50
Премьера хоррора Marvel "Морбиус" с Джаредом Лето опять перенесена 13:47
В Москве врачи пришили мужчине руку к животу для спасения от ампутации 13:42
Врач-кардиолог дал советы по профилактике тахикардии на дому 13:40
В Госдуме заверили, что ничто не помешает завершить "Северный поток - 2" 13:29
В Татарстане завели дело по факту взрыва на нефтезаводе 13:24
В Госдуме опровергли повышение тарифов на мобильную связь 13:17
Банк ДОМ.РФ запустил проектное финансирование на индивидуальные дома 13:11
На Урале адвоката осудили за аферу с жильем и землей на 13 млн рублей 13:04
В Волгограде семье погибшего полицейского вручили орден 13:04
Скончалась актриса из "Остаться в живых" и "Вавилона-5" Мира Фурлан 13:02
Министр обороны США резко высказался об истребителе F-35 12:39
В Москве появится 500 новых парковок для резидентов 12:33
В России объявлен конкурс на создание при вузах спецшкол-интернатов 12:32
Опубликован трейлер последних серий 10-го сезона "Ходячих мертвецов" 12:31
МИД РФ: Москва не оставит без ответа высылку дипломата из Албании 12:19
В пилотных регионах создадут более полную базу данных о недвижимости 12:11
Доступ в интернет получили 26,6 тысячи социальных объекта 12:10
В Сирии началось строительство храма Святой Софии 12:01
Сирийские средства ПВО отразили авиаудары Израиля 11:52
Дата выхода на экраны нового фильма о Джейме Бонде снова перенесена 11:46
Вирусолог рассказал об ограничениях после прививки от COVID-19 11:44
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
ЕГЭ-2021 будут сдавать только поступающие в вузы
ЕГЭ-2021 будут сдавать только поступающие в вузы
Суд уточнил, что можно считать ДТП
Суд уточнил, что можно считать ДТП
Пиотровский: Люди и музеи в пандемию - как преодолеть страх и найти себя
Пиотровский: Люди и музеи в пандемию - как преодолеть страх и найти себя
22.01.2021 14:07
Рубрика: Экономика

Курс евро поднялся выше 91 рубля впервые с 11 января

Текст: Светлана Ментюкова
Курс евро на Московской бирже в ходе валютных торгов поднялся выше 91 рубля впервые с 11 января. Это следует из данных торгов.
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

Курс евро в ходе валютных торгов на Московской бирже поднялся на 1,46% к закрытию предыдущей сессии и достиг 91,15 рублей по состоянию на 13:21 по Мск.

Фото: istock
Начало нового этапа для мировых рынков сыграет против доллара

Курс американской валюты по состоянию на 13:49 по Мск вырос до 74, 845 рубля.

Как передает ТАСС, ослабление рубля наблюдается на фоне дешевеющей нефти. Стоимость мартовского фьючерса на нефть марки Brent на бирже ICE в Лондоне снижается на 1,98% - до $54,99 за баррель. Нефть сорта WTI дешевеет на 2,15%, до $51,99 за баррель.

Экономика Финансы Валютный рынок Обзор рынков Курс рубля

Главное сегодня

Курс евро поднялся выше 91 рубля впервые с 11 января
В Госдуме заверили, что ничто не помешает завершить "Северный поток - 2"
За сутки в России подтверждено 21 513 случаев COVID-19 в 85 регионах
Банк России предупредил о новой схеме телефонного мошенничества
Названа предварительная причина крушения Boeing 737 в Индонезии
Можно ли заработать на облигациях федерального займа
Когда в России не останется обманутых дольщиков