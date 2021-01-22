Курс евро поднялся выше 91 рубля впервые с 11 января

Курс евро на Московской бирже в ходе валютных торгов поднялся выше 91 рубля впервые с 11 января. Это следует из данных торгов.

Курс евро в ходе валютных торгов на Московской бирже поднялся на 1,46% к закрытию предыдущей сессии и достиг 91,15 рублей по состоянию на 13:21 по Мск.

Курс американской валюты по состоянию на 13:49 по Мск вырос до 74, 845 рубля.

Как передает ТАСС, ослабление рубля наблюдается на фоне дешевеющей нефти. Стоимость мартовского фьючерса на нефть марки Brent на бирже ICE в Лондоне снижается на 1,98% - до $54,99 за баррель. Нефть сорта WTI дешевеет на 2,15%, до $51,99 за баррель.