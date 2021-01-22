"Кузнецкие Медведи" отказались играть с "Омскими Ястребами"

Руководство "Кузнецких Медведей" отказалось принимать участие во втором матче против "Омских Ястребов" в МХЛ после грубости со стороны защитника соперников.

В пятницу в матче между этими клубами произошел инцидент, едва не приведший к тяжелой травме. Защитник "Ястребов" Тимофей Давыдов в драке повалил на лед форварда "Кузнецких Медведей" Демида Паничкина, а затем ударил соперника головой об лед.

В результате Паничкин потерял сознание и был госпитализирован. У него диагностирована черепно-мозговая травма.

После этого руководство "Медведей" опубликовало заявление, что клуб отказывается принимать участие во втором матче против "Омских Ястребов".

"Новокузнецкий хоккейный клуб сообщает, что команда "Кузнецкие Медведи" не будет принимать участие во втором матче с "Омскими Ястребами". Наш клуб всегда выступал и выступает за соблюдение принципов "Fair play" во всех проявлениях, за уважение не только к партнерам по команде, но и к хоккеистам соперника - и на льду, и за его пределами. Уважение и соблюдение честных правил как в игре, так и в жизни - это самые важные составляющие для молодого поколения, воспитанием которого занимается в том числе и МХЛ", - говорится в заявлении.

"Мы сожалеем, что Академия хоккея Омска воспитывает в том числе таких "хоккеистов", действия которых идут вразрез с приоритетами развития молодёжного хоккея в России. И по моральным соображениям вынуждены отказаться от участия в матче с "Омскими Ястребами" 23 января - хоккеисты нашей команды находятся в психологическом шоке после увиденного на льду", - заявили в клубе.