Новости

"Кузнецкие Медведи" отказались играть с "Омскими Ястребами" 22:44
В России пройдут выставки, посвященные 800-летию Александра Невского 22:19
Финляндия ограничивает въезд из РФ, Швеции и Норвегии 22:07
Более сотни нацгвардейцев заразились Covid-19 в Вашингтоне 22:03
В Москве объявлено экстренное предупреждение МЧС 21:45
Премьер Джонсон заявил, что британский штамм коронавируса "более летален" 21:41
СМИ: Упаковка от замороженных продуктов может хранить COVID 21:38
Виктор Бондарев: Продление Договора СНВ-3 отвечает интересам и США, и России 21:18
За сутки в Вооруженных силах вылечились от коронавируса 173 военнослужащих 21:02
Билл Гейтс сообщил, что привился от коронавируса 20:46
В Роспотребнадзоре отметили неточность экспресс-тестов на COVID-19 20:42
Замглавы МИД обсудил с послом США коронавирус 20:20
МИД РФ рассчитывает на здравый смысл Кишинева в вопросе русского языка 20:04
На Кубе выявили "южноафриканский" штамм коронавируса 19:56
Макгрегор и Порье провели дуэль взглядов перед боем 19:55
Сборная России по гандболу одержала первую победу в основном раунде ЧМ 19:41
Пентагон впервые возглавит афроамериканец 19:35
МВД проверит факты вовлечения несовершеннолетних в незаконные акции 19:16
В ФРГ зафиксирован первый случай заражения бразильским штаммом COVID-19 19:01
В Роспотребнадзоре рассказали, когда нужно вакцинироваться переболевшим COVID-19 18:55
СК возбудил дело о вовлечении несовершеннолетних к участию в незаконной акции 18:44
Экс-глава Раменского района предстанет перед судом за убийство 18:37
Назван состав сборной России на эстафету в рамках Кубка мира по биатлону 18:00
Собянин: Считаю проведение незаконной акции 23 января недопустимым 17:56
Логинов не сдержал слез после победы на этапе Кубка мира в Италии 17:52
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
ЕГЭ-2021 будут сдавать только поступающие в вузы
ЕГЭ-2021 будут сдавать только поступающие в вузы
Суд уточнил, что можно считать ДТП
Суд уточнил, что можно считать ДТП
Пиотровский: Люди и музеи в пандемию - как преодолеть страх и найти себя
Пиотровский: Люди и музеи в пандемию - как преодолеть страх и найти себя
22.01.2021 22:44
Рубрика: Спорт

"Кузнецкие Медведи" отказались играть с "Омскими Ястребами"

Текст: Максим Домчев

Руководство "Кузнецких Медведей" отказалось принимать участие во втором матче против "Омских Ястребов" в МХЛ после грубости со стороны защитника соперников.

Фото: Patrick Smith / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
Овечкин, Кузнецов, Орлов и Самсонов отстранены от тренировок

В пятницу в матче между этими клубами произошел инцидент, едва не приведший к тяжелой травме. Защитник "Ястребов" Тимофей Давыдов в драке повалил на лед форварда "Кузнецких Медведей" Демида Паничкина, а затем ударил соперника головой об лед.

В результате Паничкин потерял сознание и был госпитализирован. У него диагностирована черепно-мозговая травма.

После этого руководство "Медведей" опубликовало заявление, что клуб отказывается принимать участие во втором матче против "Омских Ястребов".

"Новокузнецкий хоккейный клуб сообщает, что команда "Кузнецкие Медведи" не будет принимать участие во втором матче с "Омскими Ястребами". Наш клуб всегда выступал и выступает за соблюдение принципов "Fair play" во всех проявлениях, за уважение не только к партнерам по команде, но и к хоккеистам соперника - и на льду, и за его пределами. Уважение и соблюдение честных правил как в игре, так и в жизни - это самые важные составляющие для молодого поколения, воспитанием которого занимается в том числе и МХЛ", - говорится в заявлении.

"Мы сожалеем, что Академия хоккея Омска воспитывает в том числе таких "хоккеистов", действия которых идут вразрез с приоритетами развития молодёжного хоккея в России. И по моральным соображениям вынуждены отказаться от участия в матче с "Омскими Ястребами" 23 января - хоккеисты нашей команды находятся в психологическом шоке после увиденного на льду", - заявили в клубе.

Спорт Хоккей

Главное сегодня

Путин внес в Госдуму поправки о приоритете Конституции
В Роспотребнадзоре рассказали, когда нужно вакцинироваться переболевшим COVID-19
Курс евро поднялся выше 91 рубля впервые с 11 января
В Госдуме заверили, что ничто не помешает завершить "Северный поток-2"
Банк России предупредил о новой схеме телефонного мошенничества
Опубликовано видео удаления Месси в финале Суперкубка Испании
Нурмагомедов может вернуться в октагон