Кузнецова: Организаторы незаконных акций используют детей как живой щит

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова считает, что организаторы несанкционированных акций намеренно подвергают участвующих в них детей опасности, используя в качестве живого щита для своих незаконных действий. Она написала об этом на своей странице в Facebook.

- Родители очень обеспокоены призывами в интернете детей к участию в несанкционированных митингах. Мне поступают сообщения в социальных сетях, высылают скрины, они хотят остановить эту вакханалию! - рассказывает она.

При этом Кузнецова сообщает, что правоохранительные органы и Роскомнадзор уже занимаются этим вопросом.

- Мало того, что призывы, да и само участие в несанкционированных митингах является противозаконным, жизнь и здоровье наших детей подвергаются опасности, - пишет Анна Кузнецова.

По ее мнению, инициаторы агиткомпании отлично знают о рисках и опасностях, которым подвергаются дети.

- Дети планируются в качестве живого щита, за которым кто-то планирует прятаться, - считает Анна Кузнецова.

Никто из организаторов подобных акций не несет ответственности, если с ребенком что-то случится, подчеркивает омбудсмен. Настаивая, что прятаться за спинами детей - низко, и все происходящее просто "за гранью понимания".