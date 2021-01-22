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22.01.2021 10:05
Рубрика: Власть

Кузнецова: Организаторы незаконных акций используют детей как живой щит

Текст: Елена Яковлева

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова считает, что организаторы несанкционированных акций намеренно подвергают участвующих в них детей опасности, используя в качестве живого щита для своих незаконных действий. Она написала об этом на своей странице в Facebook.

Фото: Марина Лысцева/ТАСС
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- Родители очень обеспокоены призывами в интернете детей к участию в несанкционированных митингах. Мне поступают сообщения в социальных сетях, высылают скрины, они хотят остановить эту вакханалию! - рассказывает она.

При этом Кузнецова сообщает, что правоохранительные органы и Роскомнадзор уже занимаются этим вопросом.

- Мало того, что призывы, да и само участие в несанкционированных митингах является противозаконным, жизнь и здоровье наших детей подвергаются опасности, - пишет Анна Кузнецова.

По ее мнению, инициаторы агиткомпании отлично знают о рисках и опасностях, которым подвергаются дети.

- Дети планируются в качестве живого щита, за которым кто-то планирует прятаться, - считает Анна Кузнецова.

Никто из организаторов подобных акций не несет ответственности, если с ребенком что-то случится, подчеркивает омбудсмен. Настаивая, что прятаться за спинами детей - низко, и все происходящее просто "за гранью понимания".

Власть Право Права человека Президент Уполномоченный по правам ребенка Митинги и шествия

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