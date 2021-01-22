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22.01.2021 16:50
Рубрика: Экономика

Лимит по льготной сельской ипотеке планируется увеличить до 5 млн рублей

Текст: Татьяна Карабут

Размер кредита на строительство жилого дома в рамках льготной сельской ипотеки под 3% планируется увеличить для всех регионов с 3 до 5 млн рублей, сообщили в Минсельхозе. В ведомстве уточнили, что проект изменений, подготовленный министерством на этот счет, уже проходит согласование. Сейчас такой лимит предусмотрен только для Ленинградской области, Дальневосточного федерального округа и Ямало-Ненецкого автономного округа. Жители остальных регионов могут получить только до 3 млн рублей.

На Подмосковье могут распространить программу сельской ипотеки под 3%

Кроме того, документ предусматривает предоставление льготной сельской ипотеки в Московской области для граждан России, зарегистрированных на сельских территориях этого региона и осуществляющих там трудовую деятельность в АПК не менее 2 лет. Также правительство подготовило постановление, которым предоставляется возможность использовать в качестве первоначального взноса средства материнского капитала.

В этом году финансирование сельской ипотеки будет увеличено до 4 млрд рублей. В прошлом на эти цели было выделено 1,5 млрд рублей.

В Минсельхозе рассказали, что с начала действия программы (с 2020 года) льготные кредиты получили 45 тыс. заемщиков на общую сумму 86 млрд рублей. А всего в уполномоченные банки поступило 208 тыс. заявок на общую сумму 445 млрд рублей. Больше всего кредитов было выдано в Башкортостане (2404 кредита), Ленинградской (1370), Новосибирской (1955) областях, Удмуртии (1816), Татарстане (1659).

Фото: Максим Блинов / РИА Новости
Маткапитал разрешат использовать в качестве взноса по сельской ипотеке

Средний возраст заемщиков составляет 37 лет. 12% из них заняты в сфере услуг, 9% - в промышленности и машиностроении, еще 9% - в органах власти и правоохранительных органах, 8% - в образовании, 7% - в оптовой и розничной торговле, 6% - в медицине, 5% - сельском хозяйстве.

"Таким образом, программа помогает закреплять на селе молодых специалистов из самых разных отраслей экономики и сфер занятости, что позволяет обеспечивать комплексный подход к развитию территорий", - делают вывод в министерстве.

Льготная сельская ипотека выдается по ставке от 0,1% до 3% годовых на срок до 25 лет. По замыслам Минсельхоза, сельская ипотека поможет остановить отток населения в мегаполисы, привлечь в аграрный сектор городских жителей и в целом улучшить качество жизни на сельских территориях.

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