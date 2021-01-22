Логинов выиграл индивидуальную гонку на этапе Кубка мира в Италии

В пятницу на этапе Кубка мира по биатлону в Италии вышли на старт мужчины, которым предстояло пройти 20 км с четырьмя огневыми рубежами.

Лучше всех с задачей справился лидер сборной России Александр Логинов. Он не допустил ни одного промаха. Не помешало и досадное падение после заключительной стрельбы, в результате которого у россиянина сломалась палка.

Результат Логинова - 48 минут 41,8 секунды.

Второй результат показал норвежец Стурла Холм Легрейд, проигравший 58,5 секунды, допустив два промаха. Бронза досталась Лукасу Хоферу из Италии, уступивший более минуты и также дважды допустивший ошибки на стрельбище.

Эта победа стала первой для сборной России в личных гонках с февраля 2020 года.