Макгрегор заработает за бой против Порье в пять раз больше соперника

Раскрыты гонорары участников турнира UFC 257, который в ближайшие выходные пройдет на бойцовском острове в Абу-Даби. Главным событием станет бой между ирландцем Конором Макгрегором и Дастином Порье из США.

Издание The Independent утверждает, что гонорар Макгрегора составит 5 млн долларов, а его оппонент получит в пять раз меньше. При этом сверх этой суммы оба бойца получат процент от продаж платных трансляций.

И тут доля ирландца, который ранее владел титулами чемпиона в двух весовых категориях, будет больше. По прогнозам, его заработок с учетом всех дополнительных доходов может достичь 20 млн долларов.