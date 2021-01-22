Маск пообещал $100 млн за наилучшую технологию улавливания СО2

Основатель компании SpaceX Илон Маск пообещал заплатить 100 миллионов долларов создателям наилучший технологии по улавливанию углекислого газа.

"Денежный приз достанется разработчикам, которые предложат оптимальные решения вопроса", - со ссылкой на Twitter американского предпринимателя пишет РИА Новости.

Уточняется, что подробности этого предложения появятся на следующей неделе. Главной целью улавливания углерода является борьба с глобальным потеплением, а также загрязнением окружающей среды.