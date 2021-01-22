МИД РФ: Москва не оставит без ответа высылку дипломата из Албании

Высылка российского дипломата из Албании - это провокация, направленная на ухудшение отношений между Москвой и Тираной, заявил замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко.

Днем ранее власти Албании объявили, что российский дипломат должен в покинуть страну в течение 72 часов. Причиной высылки, по заявлению албанской стороны, стало нарушение введенных в связи с коронавирусом ограничений.

"Воспринимаем данный шаг с большим сожалением, потому что это явная провокация, направленная на ухудшение российско-албанских отношений и, конечно, этот недружественный шаг не останется без ответа, - подчеркнул Грушко. - ...Один из главных принципов в дипломатии - это взаимность, его никто не отменял".

Посольство РФ в Тиране ранее заявило РИА Новости, что считает все приведенные в этих документах обвинения в адрес российского дипломата необоснованными. "Отмечаем также, что указание в пресс-релизе имени и фамилии нашего сотрудника грубо противоречит устоявшейся международной дипломатической практике", - заявили в дипмиссии.