МИД РФ высказался о перспективах расширения нормандского формата по Украине

МИД РФ 22 января прокомментировал заявления Киева о желательности включения новых стран в переговоры нормандского формата, направленные на урегулирование ситуации на востоке Украины.

"Расширение круга участников переговорного процесса возможно только на основе консенсуса, о наличии которого на сегодняшний день говорить не приходится", говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства.

В настоящее время в число участников переговоров в нормандском формате входят Германия, Россия, Франция и Украина. Киев выступает за то, чтобы включить в группу США или Великобританию.

"Подключение США (а нередко в этом контексте упоминается еще и Великобритания), по замыслу Киева, позволило бы усилить давление на Россию, которую пытаются выставить "агрессором и оккупантом", в интересах урегулирования конфликта по киевским лекалам, то есть в отход от положений минского Комплекса мер, закрепленного резолюцией 2202 Совбеза ООН", заявили в МИД РФ.