Минэкономразвития предложило повысить энергоэффективность экономики РФ

Новый "Комплексный план мероприятий по повышению энергоэффективности экономики Российской Федерации" планируется утвердить в первом полугодии 2021 года, сообщили "РГ" в Минэкономразвития. В документ, в частности, могут войти предложения по снижению транспортного налога или его отмене для экологичного транспорта.

Эти и другие меры представлены в Государственном докладе о состоянии энергосбережения и повышении энергетической эффективности в России в 2019 году, текст которого опубликован на сайте министерства.

"Весь комплекс мер госдоклада будет рассматриваться с профильным сообществом и заинтересованными ФОИВами, после чего будет сформирован перечень мероприятий", - пояснили в министерстве. В частности, речь идет о повышении энергоэффективности и энергосбережения, снижении выбросов загрязняющих веществ и парниковых газов в атмосферу. Меры будут обсуждаться с отраслевым сообществом в наиболее энергоемких отраслях российской экономики, таких как электроэнергетика, теплоснабжение, промышленность, бюджетная сфера, ЖКХ и транспорт.

Например, в сфере транспорта предлагается снизить или полностью освободить владельцев электромобилей или газомоторной техники на природном газе от уплаты транспортного налога, а также предоставить субсидии покупателям автомобилей с объемом двигателя до 1 литра. Также могут быть предусмотрены иные стимулы для производителей экологичных видов транспорта, уточнены требования к госзакупкам автотранспорта в бюджетном секторе. Эти шаги могут положительно повлиять на снижение негативного влияния автотранспорта на окружающую среду и, как следствие, на качество жизни и комфорт граждан, отмечают в министерстве.

О возможности снижения или отмены транспортного налога на экологичный транспорт ранее сообщила газета "Известия" со ссылкой на представителя Минэкономразвития.

Кроме того, в докладе предлагается ввести маркировку автомобилей, которая включала бы обязательные данные о потреблении топлива и выбросах СО 2 . Это может привести к снижению расхода топлива на 4-5%. Также могут быть введены стандарты по показателям топливной экономичности или выбросов СО 2 легковыми автомобилями на 100 км пробега по всему парку новых легковых автомобилей, выпускаемых предприятиями на территории России. В стандарте должны быть определены процедуры тестирования автомобилей и сертификации. В Минэкономразвития также считают необходимым определить процедуры применения стандартов к импортируемым автомобилям и принять положение, запрещающее ввоз на территорию России новых автомобилей, не соответствующих требованиям российских стандартов.

Кроме того, в промышленности для повышения энергетической эффективности предлагается использовать целевые соглашения. Заключать их будет правительство с промышленными ассоциациями или крупными холдингами о целевых показателях снижения энергоемкости основных видов промышленной продукции. Также в докладе предлагается, например, полностью запретить использование ламп накаливания в зданиях бюджетной сферы и развивать "умный" учет ресурсов.