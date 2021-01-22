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22.01.2021 15:21
Рубрика: Общество

Минпросвещения отправит в Узбекистан 100 учителей

Текст: Елена Новоселова
В рамках второго этапа проекта "Класс!", который курирует Минпросвещения России, в Узбекистан отправят российских учителей для работы в местных школах. Они прибудут в среднеазиатскую страну до конца февраля 2021 года.
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

"В текущем учебном году в Узбекистан всего будет направлено 100 российских специалистов, из них около 30 - методисты, которые продолжат работу по повышению квалификации узбекских педагогов, а 70 - российские учителя, которые пойдут преподавать в школу", - сказал первый заместитель министра просвещения России Дмитрий Глушко во время совещания со своим узбекским коллегой.

Фото: Сергей Михеев
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По его словам, первую группу преподавателей планируется направить до конца января 2021 года в три основных региона Узбекистан - Ташкент, Бухару и Самарканд. Это связано с хорошей транспортной доступностью и наличием в этих местах значимых точек поддержки русского языка.

Кроме того, по просьбе узбекской стороны уже в феврале совместный коллектив российских и узбекских авторов начнёт работу над учебником по русскому языку как иностранному, где будет учтена страноведческая специфика. В работе примут участие ведущие российские специалисты, а за основу берутся результаты лингвистического мониторинга уровня знания русского, проведённого осенью 2020 года в рамках первого этапа проекта "Класс!".

Российским государственным педагогическим университетом имени Герцена уже подготовлены шесть тестовых телеуроков по грамматике русского языка для узбекских школьников 7-11-х классов для дистанционного обучения. Каждый урок посвящен определённой теме (погода, путешествия).

К слову, практика телеуроков широко развита в Узбекистане и способствует обеспечению беспрерывности учебного процесса независимо от эпидемиологической обстановки и отдаленности школ от мест проживания учеников.

Пушкинский конкурс Общество Образование Правительство Минпросвещения Русский язык на постсоветском пространстве

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