Минпросвещения попросило родителей оградить детей от опасных "прогулок"

Школьники, школа и в целом образовательная среда - вне политики. И никто не имеет права втягивать детей в различные политические провокации. Об этом министерство просвещения напомнило родителям в социальных сетях.

"Уважаемые родители! В последние дни в массовом порядке на различных ресурсах стали появляться призывы к детям выйти на так называемую "прогулку" 23 января. Все мы знаем, что такое детское любопытство, безобидная шалость, позерство, но руками нечистоплотных взрослых все это может втянуть ребенка в противоправные действия и обернуться весьма плачевной ситуацией. Будьте максимально бдительными, интересуйтесь планами своих детей и оградите их от опасности подобных "прогулок". Проведите этот день вместе!", - такой призыв к мамам и папам опубликовало министерство просвещения в своих социальных сетях.

Также в ведомстве дали полезные советы, чем родителям вместе с детьми можно заняться в эти выходные: