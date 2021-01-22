Минстрой поддержал продление льготной ипотеки с ее корректировкой

"Наша позиция, что надо сохранять льготную ипотеку, сохраняя этот механизм. Возможно, его надо скорректировать, и в этом плане мы получили поручение президента отработать совместно с Центробанком, экономическим блоком правительства все сценарии, которые позволят сохранить спрос на жилье и выполнить ту задачу, которая перед нами стоит до 2030 года", - сказал Файзуллин.

К 2030 году предполагается построить около миллиарда квадратных метров жилья, увеличить ежегодные объемы строительства до 120 млн кв. м. При этом, как рассказал ранее вице-премьер Марат Хуснуллин, эффективность работы регионов в этом направлении будут оценивать и по уровню доступности жилья - соотношению стоимости квартир и доходов населения.

За 2020 год цены на жилье в ряде регионов заметно выросли. По словам главы Минстроя, стоимость строительства возросла в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае, в некоторых столицах регионов, но в ряде субъектов РФ она даже понизилась. Причиной роста цен стал целый ряд факторов, отметил накануне Хуснуллин в интервью телеканалу "Россия 1": из-за коронавируса срываются поставки, не хватает рабочей силы, болеют рабочие. Кроме того, произошло ослабление рубля, выросли цены на ряд стройматериалов.

Программу льготной ипотеки нужно продлевать, отмечал ранее вице-премьер, но в каком виде - станет понятно ближе к июлю. Возможно, льготные условия будут действовать в регионах с низкой доступностью жилья, а в регионах, где ситуация с этим нормальная, стоит "пока оставить на том же уровне", сказал вице-премьер.

Важно, чтобы экономическая выгода от льготной ипотеки для покупателей не перекрывалась ростом цен на недвижимость, отметил заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников. "Точечные решения о продлении госпрограммы в том или ином регионе считаем абсолютно взвешенным и разумным подходом", - сказал он.