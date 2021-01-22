Мишустин освободил от должности главу ликвидируемой Россвязи Духовницкого

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин освободил от должности главу Россвязи Олега Духовницкого в связи с упразднением федерального агентства.

Указ о ликвидации двух ведомств, Россвязи и Роспечати, президент РФ Владимир Путин подписал в ноябре прошлого года. Их функции перейдут к министерству цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. На днях в Минцифры заявили, что ликвидация завершится до конца июня.

Мишустин также освободил от должности заместителя председателя Федерального фонда обязательного медицинского страхования Юрия Нечепоренко по его просьбе.